2020-02-03T15:56:58+03:00
Общество

Холдинг «РЖД» принимает меры по предупреждению распространения коронавируса

Холдингом «РЖД» на объектах инфраструктуры и в пассажирских поездах проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия
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На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствамиНа вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В целях проведения профилактических работ по предупреждению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции холдингом «РЖД» на объектах инфраструктуры и в пассажирских поездах проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.

В том числе проведены инструктажи фронтлайн персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.) обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками.

Также на вокзалах и в поездах обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» разработан регламент взаимодействия и обмена оперативной информацией между подразделениями холдинга в случае выявления у пассажиров признаков новой инфекции.

«Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.

Также напомним, что в настоящее время временно ограничено железнодорожное сообщение с Китайской народной республикой и с КНДР. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.

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