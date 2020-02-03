2020-02-03T15:14:27+03:00
Происшествия

На Урале резко выросло число ДТП из-за выезда на «встречку»: печальная статистика

Цена опасных маневров – человеческие жизни
Лев ИСТОМИН
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Уральские трассы опасны из-за беспечности автолюбителейУральские трассы опасны из-за беспечности автолюбителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области с начала 2020 года резко выросло число ДТП, причиной которых стали опасные маневры водителей на трассах. Речь идет о выезде на полосу встречного движения.

На месяц на Урале зарегистрировано 58 ДТП, произошедших по этой причине. Жертвами стали 19 человек, еще 121 получил травмы различной степени тяжести. Таким образом, количество подобных аварий за год выросло на 38%. Число погибших напротив снизилось на 5%, но на 18,6% выросло количество пострадавших.

- Водители нередко игнорируют запрещающие обгон знаки, которые устанавливаются исключительно на опасных участках автодорог, и допускают опасные маневры, подвергая опасности не только себя, но и ставя под угрозу жизнь и здоровье водителей и пассажиров других транспортных средств, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, что самой опасной трассой в Свердловской области считается дорога «Екатеринбург-Пермь» в районе городов Нижние Серги и Михайловск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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