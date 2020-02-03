2020-02-03T14:22:15+03:00
Общество

ЕВРАЗ КГОК повышает безопасность труда в карьерах

Для безопасного передвижения сотрудников ЕВРАЗ КГОКа в карьерах приобретено 11 единиц новой техники
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Новые машины на ЕВРАЗ КГОКе Фото: предоставлено ЕВРАЗНовые машины на ЕВРАЗ КГОКе Фото: предоставлено ЕВРАЗ
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Для безопасного передвижения сотрудников ЕВРАЗ КГОКа в карьерах приобретено 11 единиц новой техники. Затраты по программе повышения безопасности перевозок работников составили около 30 млн рублей.

Для доставки ремонтных бригад в карьерах закуплены пять современных грузопассажирских автомобилей ГАЗон Next, четыре вахтовых автобуса «Урал», два автобуса ПАЗ.

Грузопассажирские автомобили ГАЗон Next оснащены удлиненной платформой для перевозки запчастей и оборудования, сдвоенная кабина рассчитана на водителя и шесть пассажиров ремонтного персонала. Это современные машины с усиленными системами безопасности: перед началом движения автоматика проверяет исправность тормозной системы и выводит информацию на приборную панель. Система АБС и функция помощи при гололеде подключает задний мост, поддерживая сцепление колес с дорогой. Борта кузова невысокие и открываются во все стороны, что позволяет удобно загружать все необходимое. Кузов оборудован специальными крючками и скобами для крепления груза.

Вахтовые автобусы «Урал» предназначены для перевозки 20 работников, четырехкамерная система видеонаблюдения выводит на монитор в кабине водителя информацию о том, что происходит в кабине, на дороге и сзади автомобиля. Машина имеет усиленный каркас и прошла краш-тест на опрокидывание и смятие кузова на заводе-изготовителе.

Помимо приобретения новых машин на всех ранее используемых вахтовках и ПАЗах были установлены сиденья с высокими спинками и трехточечными ремнями безопасности.

«Новая техника - комфортная и безопасная, позволяет не допустить травм. Наша цель - чтобы работники после смены здоровые возвращались домой к своим семьям, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

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