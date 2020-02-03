Должность министра экономики Свердловской области занял чиновник из ХМАО

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:32:43+03:00

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В правительстве Свердловской области назначили нового министра. Указ о кадровых перестановках подписал губернатор Евгений Куйвашев, 3 февраля. Пост министра экономики и территориального развития региона занял Денис Мамонтов.

- Министерство экономического и территориального развития Свердловской области под моим руководством сосредоточится над выполнением задач, поставленных национальными проектами, а также задач губернаторской программы «Пятилетка развития». Также будет уделено внимание повышению качественного прогнозирования для достижения наилучших результатов. Задачи мне знакомы, — отметил Денис Мамонтов.

Денис Мамонтов больше 20 лет работает в органах мна госслужбе. Имеет два высших образования: инженер-экономист и юрист. С 2007 по 2012 год был первым заместителем главы администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Затем возглавлял департамент лесного комплекса Тюменской области. С 2015 года он работает первым заместителем главы города Мегион.

ИСТОЧНИК KP.RU