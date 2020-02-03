«Уральские авиалинии» до марта приостановили все полеты в Китай из-за коронавируса

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:53:27+03:00

Купленные билеты на отмененные рейсы можно сдать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будут летать только чартерные рейсы, которые вывозят пассажиров из страны

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Компания «Уральские авиалинии» объявила, что отменяет все полеты в Китай до конца марта. Это связано с небезопасной вирусной обстановкой в стране. Самолеты перестанут летать уже с 7 февраля.

- Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов. Пассажирам, купившим билеты на вышеуказанные рейсы, авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержания, - заявляют в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Вернуть деньги за купленные билеты на отмененные рейсы, вы можете там же, где их покупали. На сайте или в кассе.

Публикуем список отмененных рейсов:

- U6-703/704 Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург – с 7 февраля по 28 марта;

- U6-803/804 Владивосток – Пекин – Владивосток – с 8 февраля по 28 марта;

- U6-7709 и U6-756 Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург с 13 по 26 марта;

- U6-859/860 Екатеринбург – Казань – Харбин и в обратном направлении с 9 февраля по 29 марта;

- U6-781/782 Владивосток – Харбин – Владивосток с 9 февраля по 28 марта;

- U6-851 и U6-736 Красноярск – Харбин – Красноярск с 10 февраля по 25 марта;

- U6-899/900 Москва – Екатеринбург – Ордос – Бангкок и в обратном направлении со 2 февраля до 24 марта;

- U6-763/764 Екатеринбург – Сиань – Пхукет и в обратном направлении с 3 февраля до 28 марта;

- U6-749/750 Москва – Новосибирск – Харбин и в обратном направлении с 2 февраля по 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU