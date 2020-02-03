Свердловский губернатор проиндексирует материнский капитал
И продлил его выдачу до конца 2026 года
Материнский капитал простимулирует рождаемостьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил депутатам Заксобрания внести поправки в закон «О материнском капитале». Поправки касаются продления срока выплаты капитала до конца 2026 года.
Ежегодно сумма материнского капитала индексируется, в 2020 году размер выплаты составит 1341 тысячу рублей. При рождении одновременно трех и более детей, семья получил по 212 тысяч рублей на каждого ребенка.
В январе 2020 года президент Владимир Путин заявил о необходимости выплаты материнского капитала после рождения первого ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU