Свердловский губернатор проиндексирует материнский капитал

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:44:14+03:00

И продлил его выдачу до конца 2026 года

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил депутатам Заксобрания внести поправки в закон «О материнском капитале». Поправки касаются продления срока выплаты капитала до конца 2026 года.

Ежегодно сумма материнского капитала индексируется, в 2020 году размер выплаты составит 1341 тысячу рублей. При рождении одновременно трех и более детей, семья получил по 212 тысяч рублей на каждого ребенка.

В январе 2020 года президент Владимир Путин заявил о необходимости выплаты материнского капитала после рождения первого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU