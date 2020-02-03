2020-02-03T12:44:14+03:00
Общество

Свердловский губернатор проиндексирует материнский капитал

И продлил его выдачу до конца 2026 года
Лев ИСТОМИН
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Материнский капитал простимулирует рождаемостьМатеринский капитал простимулирует рождаемостьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил депутатам Заксобрания внести поправки в закон «О материнском капитале». Поправки касаются продления срока выплаты капитала до конца 2026 года.

Ежегодно сумма материнского капитала индексируется, в 2020 году размер выплаты составит 1341 тысячу рублей. При рождении одновременно трех и более детей, семья получил по 212 тысяч рублей на каждого ребенка.

В январе 2020 года президент Владимир Путин заявил о необходимости выплаты материнского капитала после рождения первого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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