В Екатеринбурге в ДТП погиб 18-летний парень и трое пострадали

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:45:58+03:00

Молодой человек на автомобиле Лада 21140 въехал в «Камаз»

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Авария в Екатеринбурге унесла жизнь 18-летнего парня. ДТП случилось на дороге Екатеринбург-Ново-Свердловская ТЭЦ. Автомобиль Лада 21140 потерял управление и врезался в «Камаз». Помимо водителя в легковушке были еще пассажиры.

- В автомашине Лада 21140 в результате аварии пострадали трое молодых людей (1998 г.р.), с места происшествия госпитализированы в 36 ГКБ с травмами различной степени тяжести и 1 молодой человек (2001г.р.) погиб до приезда Скорой Медицинской Помощи. Водитель автомашины «Камаз» не пострадал, - комментируют в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

На место аварии выехали сотрудники Госавтоинспекции города Екатеринбурга. Сейчас они опрашивают участники и очевидцы аварии, составляются документы.

ИСТОЧНИК KP.RU