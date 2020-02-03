Прокуратура наказала свердловчанку, которая оскорбляла врача скорой помощи
Свердловская прокуратура оштрафовала жительницу поселка Фабричное за оскорбление врача скорой помощи. За это свердловчанка должна заплатить 1,5 тысячи рублей.
Осенью прошлого года бригада скорой помощи приехала на вызов к пожилой женщине. Дочь пациентки в этот момент была пьяной и не хотела пускать врачей в дом. Кроме этого она оскорбляла фельдшера, кричала и была агрессивной.
- Опрошенный в ходе проверки фельдшер бригады скорой медицинской помощи пояснил, что противоправные действия данной жительницы пос. Фабричное унизили его честь и достоинство, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура устроила проверку и доказала, что выражение, сказанные дочерью пациентки, были оскорбительными.
ИСТОЧНИК KP.RU