Прокуратура наказала свердловчанку, которая оскорбляла врача скорой помощи

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:07:14+03:00

Бригада скорой помощи приехала на вызов в пожилой женщине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина не хотела пускать бригаду к пациентке, которой нужна была помощь

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Свердловская прокуратура оштрафовала жительницу поселка Фабричное за оскорбление врача скорой помощи. За это свердловчанка должна заплатить 1,5 тысячи рублей.

Осенью прошлого года бригада скорой помощи приехала на вызов к пожилой женщине. Дочь пациентки в этот момент была пьяной и не хотела пускать врачей в дом. Кроме этого она оскорбляла фельдшера, кричала и была агрессивной.

- Опрошенный в ходе проверки фельдшер бригады скорой медицинской помощи пояснил, что противоправные действия данной жительницы пос. Фабричное унизили его честь и достоинство, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура устроила проверку и доказала, что выражение, сказанные дочерью пациентки, были оскорбительными.

ИСТОЧНИК KP.RU