2020-02-03T08:36:18+03:00
Общество

Автоледи из Екатеринбурга лишилась кабриолета из-за долгов по кредитам

Женщина задолжала банку почти два миллиона рублей
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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Жительница Екатеринбурга под угрозой потерять свой дорогой кабриолет. Автомобиль «Порше» забрали судебные приставы. Дело в том, что свердловчанка задолжала крупную сумму банкам, где брала кредиты. Всего 1 миллион 800 тысяч.

- Погашать задолженность женщина не торопилась, судебным приставом - исполнителем совместно с представителем взыскателя был осуществлен выезд в адрес должницы. Составлен акт описи и ареста транспортного средства, которое впоследствии было оставлено ей на ответственное хранение без права пользования, - рассказали в пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Если автоледи не погасит свои долги, машина уйдет с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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