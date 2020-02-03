Автоледи из Екатеринбурга лишилась кабриолета из-за долгов по кредитам
Жительница Екатеринбурга под угрозой потерять свой дорогой кабриолет. Автомобиль «Порше» забрали судебные приставы. Дело в том, что свердловчанка задолжала крупную сумму банкам, где брала кредиты. Всего 1 миллион 800 тысяч.
- Погашать задолженность женщина не торопилась, судебным приставом - исполнителем совместно с представителем взыскателя был осуществлен выезд в адрес должницы. Составлен акт описи и ареста транспортного средства, которое впоследствии было оставлено ей на ответственное хранение без права пользования, - рассказали в пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Если автоледи не погасит свои долги, машина уйдет с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU