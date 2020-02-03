В Екатеринбурге ищут мужчину, который поехал помогать другу и пропал

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:28:54+03:00

У 39-летнего Павла Журавлева сахарный диабет, и он может нуждаться в медицинской помощи

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В Екатеринбурге ищут 39-летнего Павла Журавлева. Мужчина пропал 1 февраля, в тот день он ехал из Арамиля в Екатеринбург на автобусе 182. Как сообщает знакомая семьи, пропавший выключил телефон и с тех пор не выходил на связь.

- Он возвращался от друга. Страдает сахарным диабетом, дома жена и трое детей, - добавила она.

В день пропажи он был в серой вязаной шапке, коричневой куртке, черных брюках и коричневых кроссовках.

Если вы видели Павла или знаете, где он может быть, позвоните в полицию по телефону 112 либо жене пропавшего мужчины Анне по номеру +7 904 983 00 69.

Фото: предоставлено знакомой семьи Павла Журавлева

ИСТОЧНИК KP.RU