В Екатеринбурге ищут мужчину, который поехал помогать другу и пропал
В Екатеринбурге ищут 39-летнего Павла Журавлева. Мужчина пропал 1 февраля, в тот день он ехал из Арамиля в Екатеринбург на автобусе 182. Как сообщает знакомая семьи, пропавший выключил телефон и с тех пор не выходил на связь.
- Он возвращался от друга. Страдает сахарным диабетом, дома жена и трое детей, - добавила она.
В день пропажи он был в серой вязаной шапке, коричневой куртке, черных брюках и коричневых кроссовках.
Если вы видели Павла или знаете, где он может быть, позвоните в полицию по телефону 112 либо жене пропавшего мужчины Анне по номеру +7 904 983 00 69.
Фото: предоставлено знакомой семьи Павла Журавлева
ИСТОЧНИК KP.RU