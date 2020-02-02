2020-02-02T09:46:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге скончался известный театральный педагог и радиоведущий

Олега Вахрушева не стало 1 февраля
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: FacebookФото: Facebook
Изменить размер текста:

Не стало известного театрального педагога и радиоведущего из Екатеринбурга. Олег Вахрушев скончался 1 февраля. Об этом сообщили его друзья на странице в Facebook. Недавно Вахрушев отметил свое 50-летие.

Причина смерти неизвестна.

Олег Вахрушев, в 1998 году окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «Артист драматического театра и кино» (мастерская В.И. Марченко). В том же вузе и преподавал «Сценическое движение». Также вел программу на Город ФМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге скончался известный театральный педагог и радиоведущий
В Екатеринбурге ищут мужчину, который уехал автостопом в Москву
«Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 2:3
В день рождения Бориса Ельцина родные первого президента России возложили цветы к его памятнику в Екатеринбурге
Участник поисков группы Дятлова: «У Кривонищенко остренький носик был, и птицы ему его обклевали»
«Даже комиксы начали выпускать»: на конференции, посвященной перевалу Дятлова, призвали «прекратить пляску на костях»
Ее искал Интерпол: в Екатеринбурге поймали мошенницу, выдававшую себя за полицейскую
«Надо ограждения поставить»: перевал Дятлова предложили защитить от туристов
У свердловчан нашли 89 тысяч заболеваний во время диспансеризации
В Екатеринбурге 73-летняя пенсионерка на Шевроле врезалась в Тойоту
В понедельник в Екатеринбурге столбики термометров покажут -5 градусов по Цельсию
Пожарные пять часов тушили здание бывшего общежития в Екатеринбурге