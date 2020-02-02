В Екатеринбурге скончался известный театральный педагог и радиоведущий

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:46:45+03:00

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Не стало известного театрального педагога и радиоведущего из Екатеринбурга. Олег Вахрушев скончался 1 февраля. Об этом сообщили его друзья на странице в Facebook. Недавно Вахрушев отметил свое 50-летие.

Причина смерти неизвестна.

Олег Вахрушев, в 1998 году окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «Артист драматического театра и кино» (мастерская В.И. Марченко). В том же вузе и преподавал «Сценическое движение». Также вел программу на Город ФМ.

ИСТОЧНИК KP.RU