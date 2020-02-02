В Екатеринбурге ищут мужчину, который уехал автостопом в Москву

2 Февр. 2020 2020-02-02T08:33:53+03:00

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В Екатеринбурге объявили поиск 32-летнего мужчины. Дмитрий Жданов пропал 29 января. Тревогу забила его жена Надежда.

- Телефон по настоящий момент недоступен. Возможно неординарное поведение, может нуждаться в медицинской помощи. Последняя информация от него: отправился автостопом в Москву и находится уже в Перми, - рассказывает супруга пропавшего.

Фото: Надежда Жданова

Дмитрий был одет в пальто в черно-серую клетку, темные джинсы. С собой у мужчины была белая сумка-портфель с надписью Аdidas. У пропавшего есть татуировки: на левом предплечье рисунок в виде абстракции, на левой ноге надпись «Алёна». Шрам на лобной части головы в виде подковы.

Если вы знаете о местонахождении Дениса Жданова, звоните по номеру +79521303370 (АЛЕНА), или руководителю отряда Наталии +7-9000-44-02-20.

ИСТОЧНИК KP.RU