В Екатеринбурге ищут мужчину, который уехал автостопом в Москву
В Екатеринбурге объявили поиск 32-летнего мужчины. Дмитрий Жданов пропал 29 января. Тревогу забила его жена Надежда.
- Телефон по настоящий момент недоступен. Возможно неординарное поведение, может нуждаться в медицинской помощи. Последняя информация от него: отправился автостопом в Москву и находится уже в Перми, - рассказывает супруга пропавшего.
Фото: Надежда Жданова
Дмитрий был одет в пальто в черно-серую клетку, темные джинсы. С собой у мужчины была белая сумка-портфель с надписью Аdidas. У пропавшего есть татуировки: на левом предплечье рисунок в виде абстракции, на левой ноге надпись «Алёна». Шрам на лобной части головы в виде подковы.
Если вы знаете о местонахождении Дениса Жданова, звоните по номеру +79521303370 (АЛЕНА), или руководителю отряда Наталии +7-9000-44-02-20.
ИСТОЧНИК KP.RU