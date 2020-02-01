В день рождения Бориса Ельцина родные первого президента России возложили цветы к его памятнику в Екатеринбурге

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:21:10+03:00

В церемонии возложения цветов также участвовали полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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В день рождения первого Президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге прошло памятное мероприятие. Супруга Бориса Николаевича, Наина Ельцина, с дочерьми Татьяной Юмашевой и Еленой Окуловой возложили цветы к памятнику первого президента у Ельцин Центра.

- Сегодня Борису Ельцину исполнилось бы 89 лет, - отмечают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, родные и близкие первого Президента России, председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, представители органов власти Свердловской области, общественники и волонтеры.

Дочь Бориса Ельцина, Татьяна Юмашева, рассказала, как обычно в их семье встречают эту дату.

- Обычно в этот день у нас бывает семейный ужин - ничего особенного, но мама готовит любимые семейные блюда, мы вспоминаем папу, хорошие, позитивные случаи из жизни, - поделилась Татьяна Юмашева. - Нам его, конечно, очень не хватает. Он был энергичный, большой, занимал главное место в нашей семье и в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU