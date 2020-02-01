Ее искал Интерпол: в Екатеринбурге поймали мошенницу, выдававшую себя за полицейскую

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:38:31+03:00

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В Свердловской области скоро будут судить безработную 40-летнюю женщину, которая обвиняется в мошенничестве. На ее след правоохранители вышли в марте прошлого года, когда в полицию Серова обратилась уроженка Казахстана. Она сказала, что некая Ольга, назвавшая себя сотрудницей полиции, похитила у нее 30 тысяч рублей вместе с паспортом.

- Заявительница познакомилась с «представителем силовой структуры» в отделе одного из серовских торговых центров в сентябре 2018 года, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Разговорившись, женщина сообщила псевдосотруднику МВД РФ, что ей нужна помощь в получении гражданства РФ. Дочери имеют российское гражданство, супруг в свое время также его получил, гражданства нет только у нее. Предприимчивая дама сообщила, что не стоит особо беспокоиться и сама предложила помощь.

За свои услуги она и попросила 30 тысяч. Женщина передала ей и паспорт с казахским гражданством и половину суммы.

- Первое время женщина отвечала на ее звонки, рассказывала о «движении дела по оформлению ее гражданства», объясняет Наталья Буранова, заместитель начальника следственного отдела МО МВД России «Серовский». - Однако после получения второй половины денежных средств на телефонные звонки отвечать перестала, если звонила, то говорила о возникших у нее серьезных личных и семейных проблемах. Затем вовсе пропала. Женщина только тогда начала осознавать, что ее обманули. С заявлением обратилась в полицию.

Вскоре злоумышленницу задержали. Оказалось, что она уроженка Таджикистана и в Серове жила с пятью маленькими детьми. После преступления она оставила их на попечение взрослого сына и уехала в Екатеринбург, где вышла замуж.

Вскоре ее задержали. До суда мошенницу оставили под подписку о невыезде в Серове. Однако в апреле 2019 года она уехала из города в неизвестном направлении. Ее обьявили в федеральный розыск. Поисками занимались и сыщики областного полицейского главка и сотрудники Интерпола. Оказалось, что она опять находилась в Екатеринбурге. Ее снова задержали, но теперь уже заключили под стражу.

- На этом история преступлений гражданки не заканчивается, - отмечают в полиции. - Установлено, что женщина в период с июля 2018 по февраль 2019 года на территории Серова оказывала помощь иностранным гражданам в их фиктивной постановке на учет. Накануне судом фигуранту назначено наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей. Работа с женщиной продолжается. Осуществляется предварительное расследование по ряду выявленных преступлений, связанных с мошенническими действиями.

ИСТОЧНИК KP.RU