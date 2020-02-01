В Екатеринбурге 73-летняя пенсионерка на Шевроле врезалась в Тойоту

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:20:13+03:00

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В 08.50 на улице Куйбышева в Екатеринбурге произошла авария. У дома под номером 75 Шевроле Круз, двигавшийся по улице Куйбышева, при повороте налево не предоставил преимущество в движении Тойоте Королле, ехавшей по встречной полосе. Из-за этого произошло столкновение.

- В результате ДТП пострадала 27-летняя женщина-водитель Тойоты Короллы, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Она госпитализирована в ГКБ №36, с предварительным диагнозом: перелом надколенника.

Добавим, что женщине, сидевшей за рулем Шевроле, 73 года.

ДТП случилось в девятом часу утра. Фото: отделение пропаганды ГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU