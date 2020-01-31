Сильнейшие дзюдоисты планеты соберутся в Екатеринбурге перед Олимпиадой в Токио

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:54:17+03:00

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Екатеринбург в четвертый раз в своей истории примет международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Он пройдет с 13 по 15 марта на арене ДИВСа, где соберутся более 50 национальных сборных, в том числе и российская команда.

- За три соревновательных дня спортсмены разыграют 14 комплектов наград – семь среди мужчин и семь среди женщин. Кроме медалей, на кону будет стоять и призовой фонд – победители и призеры разделят между собой 154 000 долларов. Более того, уральский турнир станет одной из последней возможностей побороться за квалификационные очки – в июле Токио принимает летнюю Олимпиаду, - отмечают организаторы турнира.

Стоит отметить, что в 2019 году в составе сборной России были пять уральцев - Наталья Голомидова, Яна Полякова, Алена Прокопенко, Ксения Чибисова и Сахават Гаджиев. Год назад наша команда завоевала девять медалей и стала первой в медальном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU