2020-01-31T17:51:43+03:00
Происшествия

Вымогал 1,3 миллиона: в Екатеринбурге будут судить сотрудника банка, занимающегося работой с должниками

Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВ
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Выявили и изобличили данного гражданина сотрудники полиции из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главкаВыявили и изобличили данного гражданина сотрудники полиции из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Екатеринбурге следователи СКР направили в суд уголовное дело бывшего сотрудника банка, который занимался работой с просроченной задолженностью. Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

В 2018 году мужчина предложил одному из должников погасить долг по преступной схеме.

- Он предложил ему осуществить преступную схему, благодаря которой банк переуступил бы право требования долга третьему лицу за 1 миллион рублей. А поскольку этим третьим лицом выступал бы близкий к должнику предприниматель, то впоследствии он просто не стал бы требовать сумму долга в размере 6 миллионов рублей. Таким образом, в случае успешной реализации данного плана, должник банка мог бы избавиться от крупной задолженности, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

За свои услуги сотрудник просил 1,3 миллиона рублей, но должник сообщил о подкупе в полицию.

- Выявили и изобличили данного гражданина сотрудники полиции из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. Собранные материалы сыщики направили своим коллегам из СК, которые и довели данное дело до судебного разбирательства, - добавил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Теперь обвиняемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Вымогал 1,3 миллиона: в Екатеринбурге будут судить сотрудника банка, занимающегося работой с должниками
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