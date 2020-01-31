Три раза ловили на одном и том же: на Урале полицейские устроили погоню за пьяным водителем

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:07:47+03:00

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Минувшим вечером в Асбесте, что в Свердловской области, инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем Toyota. Информация о нем поступила полицейским от горожан. На место выехали инспекторы и попытались остановить негодяя, но тот предпочел скрыться, вдавив педаль газа в пол. Полицейские устроили погоню, но долго она не продолжилась – водитель не справился с управлением и протаранил дерево, которое стояло на обочине.

- Пройти процедуру освидетельствования с помощью прибора 31-летний мужчина отказался и стал настаивать на медисследовании, по результатам которого состояние алкогольного опьянения все-таки было установлено, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Сам водитель, который является местным жителем, утверждал, что за рулем не сидел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/757992" frameborder="0"></iframe> ГИБДД устроила погоню за пьяным водителем.отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция выяснила, что в 2016 году мужчину уже лишали прав за пьяную езду. В 2017 его снова задержали за то же самое. В 2018 году, будучи без прав, он сел за руль и был пойман полицейскими. Сейчас на него хотят завести уголовное дело – все материалы уже направлены в органы дознания.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что за пьяную езду на дороге водителю грозит штраф в 30 тысяч и лишение прав на полтора – два года.

ИСТОЧНИК KP.RU