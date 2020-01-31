«Вывели 1500 человек»: в Екатеринбурге эвакуировали крупный торговый центр

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:23:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге из торгового центра «Фан-Фан» эвакуировали 1500 человек, из них около 200 детей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в экстренных службах. По предварительным данным, в торговом центре сработала пожарная сигнализация.

В пресс-службе регионального МЧС информацию об эвакуации подтвердили.

- К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения. Идет разведка [территории], - рассказали «КП» в пресс-службе МЧС.

К счастью, оказалось, что информация о пожаре не подтвердилась. Вскоре после прибытия пожарных посетителей ТЦ начали запускать обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU