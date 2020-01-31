В Екатеринбурге за 300 тысяч продают раритетный кабриолет

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:30:26+03:00

Старичка выпустили еще в 1940 году, но он до сих пор на ходу

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В Екатеринбурге выставили на продажу раритетный автомобиль Hanomag 1940-го года выпуска. Объявление разместили на портале drom.ru. Владелец старичка отмечает, что машина все еще не ходу, но вот с документами у новых владельцев могут возникнуть проблемы – они все старого образца.

В 40-е годы подобного типа кабриолетов выпустили очень ограниченную серию – всего 1 500 штук в мире. Владелец предлагает либо продать автомобиль, либо обменять его на другой, более дешевый или за ту же стоимость.

Фото: drom.ru

Компания Hanomag выпускала, в основном, тяжелые локомотивы, тракторы и грузовики. Она закончила работать в 1984 году – ее выкупила японская фирма Komatsu.

Фото: drom.ru

ИСТОЧНИК KP.RU