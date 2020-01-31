2020-01-31T11:30:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 300 тысяч продают раритетный кабриолет

Старичка выпустили еще в 1940 году, но он до сих пор на ходу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: drom.ruФото: drom.ru
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге выставили на продажу раритетный автомобиль Hanomag 1940-го года выпуска. Объявление разместили на портале drom.ru. Владелец старичка отмечает, что машина все еще не ходу, но вот с документами у новых владельцев могут возникнуть проблемы – они все старого образца.

В 40-е годы подобного типа кабриолетов выпустили очень ограниченную серию – всего 1 500 штук в мире. Владелец предлагает либо продать автомобиль, либо обменять его на другой, более дешевый или за ту же стоимость.

Фото: drom.ru

Фото: drom.ru

Компания Hanomag выпускала, в основном, тяжелые локомотивы, тракторы и грузовики. Она закончила работать в 1984 году – ее выкупила японская фирма Komatsu.

Фото: drom.ru

Фото: drom.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
УРАЛСИБ Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
Объясни, откуда взял деньги: на уральской таможне меняются правила декларирования «налички»
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
В Екатеринбурге за 125 миллионов продают торговый центр
Очевидцы, откликнитесь: на Урале силовики ищут извращенца, который напал на школьницу в подъезде
Три раза ловили на одном и том же: на Урале полицейские устроили погоню за пьяным водителем
Час наедине: Водонапорную башню на Плотинке отдадут под свидания
«Вывели 1500 человек»: в Екатеринбурге эвакуировали крупный торговый центр
На «проклятом» перекрестке Эльмаша установят пешеходный переход
В главном ледовом городке Екатеринбурга побывало больше 650 тысяч человек
Деда, который на Урале убил одного внука, а двух других похитил, признали невменяемым
Более 11 тысяч маломобильных пассажиров воспользовались поездами дальнего следования на СвЖД в 2019 году
В Екатеринбурге за 300 тысяч продают раритетный кабриолет
В больницу Нижнего Тагила привезли еще одну пациентку с подозрением на китайский коронавирус
В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по Центральному рынку
В Екатеринбурге автобус №60 пойдет по новому маршруту
Праздничный Екатеринбург будет гореть по-новому
Под песни «Агаты Кристи»: уральский «Автомобилист» обыграл минский «Динамо»
В Екатеринбурге за 32 миллиона будут отлавливать бездомных животных
В Нижнем Тагиле появятся 120 экологичных «белорусов»