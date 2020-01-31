Праздничный Екатеринбург будет гореть по-новому

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:04:07+03:00

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Минувшим днем в администрации Екатеринбурга поделились планами по украшению города к различным праздникам. Все участники совещания сошлись на том, что новогодние гирлянды произвели самое благоприятное впечатление на горожан и гостей города.

Поэтому власти решили продолжить использовать гирлянды и на другие праздники: День Победы, День города и так далее. При этом, сценарий иллюминации будет постоянно меняться.

- Разработка светового мастер-плана была поручена компании-подрядчику, которая представила сценарии праздничного освещения центра города, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Всего на сегодняшний день разработано 15 базовых тем.

В День защитника Отечества на опорах появится пятиконечная звезда, на день 8 Марта – алые тюльпаны. Время работы одного «клипа» не должно превышать 1 минуты, а один эффект будет длиться не больше 20 секунд, чтобы пешеходы и водители, не останавливаясь, могли увидеть весь цикл.

ИСТОЧНИК KP.RU