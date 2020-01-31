2020-01-31T07:10:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 32 миллиона будут отлавливать бездомных животных

К приюту и самой процедуре есть очень много требований
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге за 32 миллиона будут отлавливать бездомных животныхВ Екатеринбурге за 32 миллиона будут отлавливать бездомных животныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Екатеринбурга в этом году выделят почти 32 миллиона на то, чтобы отлавливать бездомных животных. Напомним, согласно новой программе, их забирают с улиц, стерилизуют и держат в карантине 21 день, после чего выпускают обратно. Либо ищут им новых хозяев. Подрядчика должны определить уже 11 февраля – соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

- Подрядчику нужно будет в течение всего года отлавливать бездомных животных с помощью всех разрешенных методик: сеток, сачков и ловушек. Во время отлова должна вестись видеозапись, - говорится в документации.

Также перед подрядчиком выдвинули несколько запрещающих факторов: нельзя отстреливать животных из любого вида оружия, нельзя отлавливать их в присутствии детей – только если собаки им не угрожают. Машина, на которой животные будут перевозиться, должна быть исправной. В ней должны быть ошейники, поводки и намордники. Всех собак должны отлавливать очень гуманно, без лишнего насилия. В первую очередь, с улиц следует забирать животных с признаками болезней или агрессии, а также тех, кто находится на территориях детсадов, школ, парков и скверов, а также больниц.

К приютам тоже есть свои требования: кормить животных нужно будет не реже двух раз в день, само помещение должно быть оборудовано выгульными площадками из расчета 8 «квадратов» на одну собаку крупной породы и 5 «квадратов» - на собаку мелкой породы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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