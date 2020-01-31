В Нижнем Тагиле появятся 120 экологичных «белорусов»
Накануне во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, представили новые пассажирские автобусы, которые приехали в Россию из Беларуси. Их осмотрел замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Общая вместимость белого «белоруса» - 78 мест, из которых 27 – посадочных.
- Мы представили автобус среднего класса, который приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. В нем есть низкопольная накопительная площадка, место для инвалида, система книлинг, которая позволяет автобусу наклонится в сторону открытых дверей, для удобной посадки и высадки пассажиров, - рассказал замгендиректора компании Виталий Псюк.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Новые автобусы должны выйти на дороги Нижнего Тагила уже в этом году. Для этого будут потрачены деньги из областного и городского бюджетов. Планируется, что власти закупят 120 таких автобусов, чтобы заменить ездящие «Газели».
ИСТОЧНИК KP.RU