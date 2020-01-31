2020-01-31T06:50:14+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле появятся 120 экологичных «белорусов»

Новые пассажирские автобусы из Беларуси начнут ездить по дорогам уже в этом году
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего ТагилаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Накануне во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, представили новые пассажирские автобусы, которые приехали в Россию из Беларуси. Их осмотрел замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Общая вместимость белого «белоруса» - 78 мест, из которых 27 – посадочных.

- Мы представили автобус среднего класса, который приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. В нем есть низкопольная накопительная площадка, место для инвалида, система книлинг, которая позволяет автобусу наклонится в сторону открытых дверей, для удобной посадки и высадки пассажиров, - рассказал замгендиректора компании Виталий Псюк.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Новые автобусы должны выйти на дороги Нижнего Тагила уже в этом году. Для этого будут потрачены деньги из областного и городского бюджетов. Планируется, что власти закупят 120 таких автобусов, чтобы заменить ездящие «Газели».

ИСТОЧНИК KP.RU

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