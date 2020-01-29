Переводят на аутсорсинг: в Екатеринбург из Перми завезли 21 машину скорой помощи

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:32:05+03:00

Они начнут работать в новом формате уже с 1 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они начнут работать в новом формате уже с 1 февраля

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Сегодня, 29 января, в Екатеринбург из Перми привезли 21 автомобиль Станции скорой помощи, которые уже с 1 февраля будут работать по аутсорсингу. Комфортные машины Ford будут обслуживать вызовы на трех подстанциях города.

Эксперимент по привлечению таких водителей для работы по аутсорсингу проводится с 2014 года. На сегодняшний день в таком формате работают 18 бригад на трех подстанциях скорой помощи Екатеринбурга. В этом году на аутсорсинг перейдут еще две.

- Данный вид государственно-частного партнерства с переводом непрофильных функций из медорганизации к частникам доказал свою экономическую эффективность более чем за пять лет работы, - рассказал главврач Станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев. – 30% от всех автомобилей будут работать на новых условиях. У компании из Перми полностью укомплектован штат водителей.

На сегодняшний день в «скорой» работают больше двух тысяч сотрудников, включая больше 250 врачей, 1,1 тысячи фельдшеров и 420 водителей. Каждые сутки на линию выходят до 113 бригад разного профиля.

Кстати, недавно мы писали о том, что далеко не все водители скорой помощи довольны грядущими изменениями – около 70 человек 1 февраля планируют устроить забастовку и не выходить на смену. После многочисленных публикаций в СМИ, делом занялась Генпрокуратура РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU