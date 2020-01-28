2020-01-28T20:03:08+03:00
Общество

В свердловском МВД высадился студенческий десант

Для учащихся вузов и колледжей Екатеринбурга провели серию экскурсий по музею ГУ МВД по Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Ребята познакомились с истории МВД родного края. Фото: предоставлено Валерием ГорелыхРебята познакомились с истории МВД родного края. Фото: предоставлено Валерием Горелых
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В музее ГУ МВД по Свердловской области провели серию экскурсий для студентов вузов и колледжей Екатеринбурга. В конце января отмечается День студента, а также исполняется 76 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Музейный комплекс регионального Главка посетили студенты колледжа культуры и искусств. Здесь молодежь познакомили с историей органов внутренних дел Свердловской области. Юноши и девушки узнали о геройских поступках личного состава, с первыми образцами форменного обмундирования гарнизона, работой кинологов, а также боевыми буднями на Северном Кавказе.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

- Особо впечатлил ребят подвиг капитана МВД Николая Жолобова из Березовского. 15 июля 2001 года он возле общежития поселка Первомайский, спасая жизни людей, лег на гранату, которую привел в действие пьяный местный дебошир. Сейчас на том месте стоит памятник. За свой поступок Николай Жолобов был посмертно награжден Орденом Мужества. В настоящее время в системе МВД служит его сын Никита, - рассказал официальный представитель Главка полковник Валерий Горелых.

Проводили экскурсию для гостей действующие сотрудники полиции: о становлении на Урале ГАИ-ГИБДД рассказал лейтенант Анатолий Русинов. Студенты смогли увидеть технические средства, применявшиеся инспекторами ДПС в прошлом столетии, сфотографироваться с раритетным мотоциклом, на котором когда-то ездил лично начальник ГАИ Екатеринбурга.

Капитан полиции Леонид Сметанин продемонстрировал кустарное оружие, изъятое в разное время у представителей криминального мира, а также современные образцы табельных «стволов» полиции.

Кроме того, участники встречи вспомнили памятную дату ВОВ – 76-летие освобождения города на Неве от оккупантов.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

- Одной из основных целей данной акции является профориентация молодежи. Студенты и учащиеся колледжей удивлялись, что, даже имея не профильное образование, которое, казалось бы, не подходит для поступления на службу в органы внутренних дел, они все равно могут стать сотрудниками полиции и продолжить обучение в вузе системы МВД. Для этого на встречу приглашаем офицеров, которые как раз окончили не профильное учебное заведение, но много лет работают в силовых структурах, - отметила начальник музея капитан Светлана Фетюкова.

А чтобы еще больше поднять настроение юным посетителям, культурный центр главка организовал мини-концерт. Леонид Сметанин и Анатолий Русинов в предверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне исполнили знаменитую песню «Бьется в тесной печурке огонь». Педагоги и учащиеся дружно подпевали.

Студенты тепло поблагодарили полицейских за возможность прикоснуться к истории ОВД родного края, а также за теплый прием и познавательную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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