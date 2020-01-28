Деревья в Екатеринбурге спасут от вырубки с помощью канатной дороги

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:19:40+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал подробности проекта по созданию канатной дороги в Екатеринбурге. Она свяжет два городских микрорайона – Ботанику и Академический.

- Мы рассмотрели первый вариант канатной дороги. Там есть территории, где мы должны сделать дорогу и вырубать лес, но мы заменяем это на опоры, и канатка будет проходить над зеленой зоной. Мы ее сохраняем, - рассказал мэр Александр Высокинский.

По канатной дороге будут курсировать кабинки, вместимостью 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU