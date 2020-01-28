В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 40 человек из-за пожара в 16-этажке

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:37:06+03:00

К счастью, в огне никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В районе Новой Сортировки пожарным пришлось эвакуировать 40 человек из-за пожара в 16-этажном доме.

Как рассказал читатель «КП-Екатеринбург» Александр, живущий в доме по адресу Бебеля,142, возгорание произошло в одном из подъездов высотки.

- Пришел с работы где-то в половине третьего. От соседей узнал, что в нашем подъезде на шестом этаже начал гореть электрощиток. Приехали пожарные, но не могли начать тушить, так как нужно было ждать электриков, которые должны были обесточить подъезд. Одновременно начали выводить людей из подъезда, - рассказал Александр.

Информацию о случившемся «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.

- Пожарными подразделениями из дома на улице Бебеля эвакуированы 40 человек, среди них трое детей. Информация о пострадавших не поступала, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU