2020-01-28T13:44:39+03:00
Общество

Больницы Свердловской области готовят к приему пациентов, зараженных короновирусом

По данным Роспотребнодзора, пока в регионе случаев заболеванием вируса не обнаружено
Юлия СТАЛИНА
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В Свердловской области скоро появятся тесты, которые будут выявлять вирус.В Свердловской области скоро появятся тесты, которые будут выявлять вирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Медучреждения Свердловской области начали готовить к приему больных короновирусом, который вспыхнул в КНР. Как рассказали в региональном отделении Роспотребнадзора, персонал больниц внепланово проверяют. За сутки в Екатеринбурге и других крупных города проверили 16 объектов. Но в ведомстве поспешили всех успокоить, пока в регионе не выявлено пациентов с заболеванием.

- В Свердловской области проводится комплекс мероприятий по профилактики вируса. Во-первых, это работа в аэропорту. Усилен контроль рейсов из Китая: двойной тепловизионный контроль, на анкетирование на борту и информирование в аэропорту. Во-вторых, делаем ежедневный мониторинг всех случаев людей с респираторными заболеванием, - рассказала начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны регионального управления Роспотребнадзора Светлана Перминова.

Кроме этого, в регион поступили тесты на новый тип коронавируса 2019-nCoV. Пока специалисты действуют по отработанному алгоритму: пациент с признаками заболевания и с подтверждённым фактом пребывания в КНР изолируется и госпитализируется. В медицинском учреждении у него берут анализ, материал передается в Центр гигиены и эпидемиологии. Там проводится лабораторное исследование. Подтверждающее лабораторное тестирование идет в НИИ Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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