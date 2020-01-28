Счетная палата Екатеринбурга проверяет «Гортранс» из-за высоких цен на проезд
Во время первого в этом году заседания Гордумы глава Счетной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин рассказал рассказал, когда нормализуются цены на проезд в общественном транспорте.
- Мы начали проверку в январе, а закончим ее в марте. Пока что промежуточные итоги я сказать не могу. Сейчас мы изучаем структуру расходов Гортранса, а потом будем рассматривать вопросы обоснованности формирования такой стоимости тарифов, - рассказал Парунин.
Напомним, что чуть раньше председатель Гордумы Игорь Володин рассказал, что стоимость проезда в общественном транспорте завышена – в среднем, на 4-6 рублей. После этого он поручил Счетной палате изучить этот вопрос и вынести свой вердикт.
ИСТОЧНИК KP.RU