Счетная палата Екатеринбурга проверяет «Гортранс» из-за высоких цен на проезд

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:04:08+03:00

Проверка начала в январе, а закончиться должна в марте

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Во время первого в этом году заседания Гордумы глава Счетной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин рассказал рассказал, когда нормализуются цены на проезд в общественном транспорте.

- Мы начали проверку в январе, а закончим ее в марте. Пока что промежуточные итоги я сказать не могу. Сейчас мы изучаем структуру расходов Гортранса, а потом будем рассматривать вопросы обоснованности формирования такой стоимости тарифов, - рассказал Парунин.

Напомним, что чуть раньше председатель Гордумы Игорь Володин рассказал, что стоимость проезда в общественном транспорте завышена – в среднем, на 4-6 рублей. После этого он поручил Счетной палате изучить этот вопрос и вынести свой вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU