Поехал домой на «попутке» и пропал: на Урале месяц ищут молодого отца с татуировками на пальцах

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:44:24+03:00

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На Урале уже месяц разыскивают 31-летнего Круглова Александра Андреевича. Молодой человек пропал еще под самый Новый год, 28 декабря – на попутке он поехал из поселка Бисерть домой, в Екатеринбург. После этого перестал выходить на связь. О пропаже сообщила его бывшая гражданская супруга, Ирина.

- Мы разошлись еще в августе 2017 года, остались двое детей. Он два года уже не платит алименты, хоть иногда и разговаривает со мной периодически, - рассказала «Комсомолке» Ирина. – Но не думаю, что в этом причина: два года не платил, а тут вдруг пропал.

Фото: представлено родственниками

О том, что Александр перестал выходить на связь, Ирине рассказал его родной брат, с которым у него не очень хорошие отношения.

- Понятно, что он не горит желанием искать Сашу. Они вроде поругались сильно, - добавила Ирина. – Бывший вроде живет в Екатеринбурге с девушкой, я сейчас пытаюсь с ней связаться.

Особые приметы: татуировка на пальцах правой руке в виде печати и татуировка на лопатках «Не смотри, я не ангел».

Приметы: рост 170 сантиметров, русые волосы, зеленоватые глаза, ямочки на щеках.

Если вы вдруг видели где-то Александра или знаете, где он может находиться, напишите его бывшей супруге, Ирине.

ИСТОЧНИК KP.RU