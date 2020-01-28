2020-01-28T09:19:02+03:00
Общество

Больше власти, больше влияния: глава Екатеринбурга будет отчитываться перед Гордумой по-новому

Теперь Высокинский должен будет подготавливать ежегодный отчет к 1 июня, в противном случае депутаты поставят ему «неуд»
Мария Трапезникова
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Теперь Высокинский должен будет подготавливать ежегодный отчет к 1 июня, в противном случае депутаты поставят ему «неуд»Теперь Высокинский должен будет подготавливать ежегодный отчет к 1 июня, в противном случае депутаты поставят ему «неуд»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня во время первого заседания Гордумы Екатеринбурга были приняты новые правила ежегодного отчета мэра. Теперь Александр Высокинский должен составлять соответствующий отчет за работу в прошедшем году.

Документ должен быть готов не позднее 1 июня, иначе депутаты поставят главе города «неуд». Если Высокинский получит два таких «неуда», то у мэрии появится возможность начать процедуру его отставки.

- Данный вопрос рассматривался с июня месяца. Он прорабатывался на рабочих комиссиях, комиссией местного самоуправления, - предложил на заседании спикер думы Игорь Володин. – Предлагаю проголосовать за него без доклада и без обсуждений.

В итоге, за изменения проголосовали 29 депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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