Больше власти, больше влияния: глава Екатеринбурга будет отчитываться перед Гордумой по-новому
Сегодня во время первого заседания Гордумы Екатеринбурга были приняты новые правила ежегодного отчета мэра. Теперь Александр Высокинский должен составлять соответствующий отчет за работу в прошедшем году.
Документ должен быть готов не позднее 1 июня, иначе депутаты поставят главе города «неуд». Если Высокинский получит два таких «неуда», то у мэрии появится возможность начать процедуру его отставки.
- Данный вопрос рассматривался с июня месяца. Он прорабатывался на рабочих комиссиях, комиссией местного самоуправления, - предложил на заседании спикер думы Игорь Володин. – Предлагаю проголосовать за него без доклада и без обсуждений.
В итоге, за изменения проголосовали 29 депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU