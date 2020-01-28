2020-01-28T08:05:52+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» наказали за самовольное изменение билетов для мамы с малышом

Из-за того, что им поменяли места в самолете, они оказались далеко друг от друга
Мария Трапезникова
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«Уральские авиалинии» наказали за самовольное изменение билетов для мамы с малышом«Уральские авиалинии» наказали за самовольное изменение билетов для мамы с малышомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская транспортная прокуратура решила проверить авиакомпанию «Уральские авиалинии» из-за жалобы одной из пассажирок. В ноябре прошлого года она вместе со своим пятилетним ребенком во время регистрации на рейс «МоскваАкаба» получила посадочные талоны на места, расположенные рядом.

- Однако при посадке на борт представитель авиакомпании вручную изменил в талонах номера мест, руководствуясь данными автоматизированной системы посадки, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры. – И места матери и маленького ребенка оказались на разных рядах.

Представитель «Уральских авиалиний» тем самым нарушил требования Воздушного кодекса РФ и федеральные авиационные правила. В итоге, другим пассажирам пришлось пересесть по просьбе женщины, чтобы она с ребенком сидела рядом.

- По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой гендиректору авиакомпании вынесено представление, а в отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, - добавили в прокуратуре. – Материалы для рассмотрения переданы в сферу защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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