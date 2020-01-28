2020-01-28T07:32:48+03:00
Происшествия

Выдавал за грецкие орехи: екатеринбуржца отправили на шесть лет в тюрьму за продажу наркотиков

Вещество он расфасовывал по пакетикам и прятал в скорлупу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Вещество он расфасовывал по пакетикам и прятал в скорлупуВещество он расфасовывал по пакетикам и прятал в скорлупуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под суд отправили 21-летнего местного жителя Максима Корниенко, которого обвиняют в попытке продать наркотики через Интернет. В августе прошло года он решил заняться этим незаконным делом и пригласил в помощники сообщника, личность которого не установлена.

- В ноябре он забрал в парке «Каменные палатки» вещество, которое содержит в своем составе мефедрон, массой не менее 18,79 грамма. Его он стал хранить у себя, чтобы чуть позже сбыть, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Он расфасовал все наркотики по маленьким пакетикам и замаскировал под грецкий орех: сначала завернул их в фольгу, после чего упаковывал свертки в пакетики «зип-лок» и прятал в ореховую скорлупу. Часть таких «орехов» он спрятал на территории всего Екатеринбурга, а часть продолжил прятать у себя дома.

- Но его очень быстро задержали полицейские, а все «ореховые» наркотики забрали, - добавили в прокуратуре. – Суд назначил Корниенко шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арбитражный суд, мэрия и Роскомнадзор: в Екатеринбурге началась новая волна минирований
Космическое комбо: над Уралом между Венерой и Луной пролетит станция МКС
Больше власти, больше влияния: глава Екатеринбурга будет отчитываться перед Гордумой по-новому
«Хочет только есть и спать»: помощники Юлии Михалковой испугались, что после отпуска в США она растолстеет
От удара вышвырнуло из салона: на Урале в жестком ДТП пострадал 11-летний мальчик
«Уральские авиалинии» наказали за самовольное изменение билетов для мамы с малышом
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Выдавал за грецкие орехи: екатеринбуржца отправили на шесть лет в тюрьму за продажу наркотиков
В Екатеринбурге приставы купили радиатор, чтобы поймать алиментщика
Екатеринбургский боец ММА вошел в тройку лучших в России и СНГ
«Автомобилист» в четвертый раз проиграл казахскому «Барысу»
Над проектом будут работать весь год: в Екатеринбурге разработают генплан до 2040 года
Жителя ЯНАО обвиняют в попытке контрабандой вывезти 3 миллиона из Екатеринбурга в Азербайджан
Пожарные Екатеринбурга спасли из горящего девятиэтажного дома трех человек
В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста
Звезда «Универа», игравший олигарха, призвал бизнесменов помочь собрать 160 миллионов на лечение Ани Новожиловой
«Заложите в машину минимальные средства спасения»: МЧС предупреждает уральских автомобилистов о морозах