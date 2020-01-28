Выдавал за грецкие орехи: екатеринбуржца отправили на шесть лет в тюрьму за продажу наркотиков

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:32:48+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили 21-летнего местного жителя Максима Корниенко, которого обвиняют в попытке продать наркотики через Интернет. В августе прошло года он решил заняться этим незаконным делом и пригласил в помощники сообщника, личность которого не установлена.

- В ноябре он забрал в парке «Каменные палатки» вещество, которое содержит в своем составе мефедрон, массой не менее 18,79 грамма. Его он стал хранить у себя, чтобы чуть позже сбыть, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Он расфасовал все наркотики по маленьким пакетикам и замаскировал под грецкий орех: сначала завернул их в фольгу, после чего упаковывал свертки в пакетики «зип-лок» и прятал в ореховую скорлупу. Часть таких «орехов» он спрятал на территории всего Екатеринбурга, а часть продолжил прятать у себя дома.

- Но его очень быстро задержали полицейские, а все «ореховые» наркотики забрали, - добавили в прокуратуре. – Суд назначил Корниенко шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU