2020-01-28T06:57:15+03:00
Спорт

Екатеринбургский боец ММА вошел в тройку лучших в России и СНГ

Петра Яна обогнали только Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: archangl_michael в InstagramФото: archangl_michael в Instagram
Изменить размер текста:

Боец ММА из Екатеринбурга Петр Ян вошел в тройку лучших бойцов России и СНГ по версии туристического портала «ТурСтат». Кандидатов выбирали вне зависимости от весовой категории за минувший 2019-й год.

- В топ-10 в смешанных единоборствах в России и странах СНГ вошли российские бойцы Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко, Петр Ян, Альберт Туменов, Забит Магомедшарипов и Магомед Исмаилов, - рассказали в пресс-службе портала.

За Хабиба, как лучшего бойца ММА в России и СНГ, проголосовали 33% опрошенных, за Емельяненко - 14%, а за Петра Яна – 12%. Рейтинг был составлен по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств на тему лучшего в ММА в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арбитражный суд, мэрия и Роскомнадзор: в Екатеринбурге началась новая волна минирований
Космическое комбо: над Уралом между Венерой и Луной пролетит станция МКС
Больше власти, больше влияния: глава Екатеринбурга будет отчитываться перед Гордумой по-новому
«Хочет только есть и спать»: помощники Юлии Михалковой испугались, что после отпуска в США она растолстеет
От удара вышвырнуло из салона: на Урале в жестком ДТП пострадал 11-летний мальчик
«Уральские авиалинии» наказали за самовольное изменение билетов для мамы с малышом
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Выдавал за грецкие орехи: екатеринбуржца отправили на шесть лет в тюрьму за продажу наркотиков
В Екатеринбурге приставы купили радиатор, чтобы поймать алиментщика
Екатеринбургский боец ММА вошел в тройку лучших в России и СНГ
«Автомобилист» в четвертый раз проиграл казахскому «Барысу»
Над проектом будут работать весь год: в Екатеринбурге разработают генплан до 2040 года
Жителя ЯНАО обвиняют в попытке контрабандой вывезти 3 миллиона из Екатеринбурга в Азербайджан
Пожарные Екатеринбурга спасли из горящего девятиэтажного дома трех человек
В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста
Звезда «Универа», игравший олигарха, призвал бизнесменов помочь собрать 160 миллионов на лечение Ани Новожиловой
«Заложите в машину минимальные средства спасения»: МЧС предупреждает уральских автомобилистов о морозах