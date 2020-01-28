Екатеринбургский боец ММА вошел в тройку лучших в России и СНГ

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:57:15+03:00

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Боец ММА из Екатеринбурга Петр Ян вошел в тройку лучших бойцов России и СНГ по версии туристического портала «ТурСтат». Кандидатов выбирали вне зависимости от весовой категории за минувший 2019-й год.

- В топ-10 в смешанных единоборствах в России и странах СНГ вошли российские бойцы Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко, Петр Ян, Альберт Туменов, Забит Магомедшарипов и Магомед Исмаилов, - рассказали в пресс-службе портала.

За Хабиба, как лучшего бойца ММА в России и СНГ, проголосовали 33% опрошенных, за Емельяненко - 14%, а за Петра Яна – 12%. Рейтинг был составлен по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств на тему лучшего в ММА в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU