2020-01-28T06:25:04+03:00
Общество

Над проектом будут работать весь год: в Екатеринбурге разработают генплан до 2040 года

План мероприятий по подготовке должен быть разработан до конца февраля
Мария Трапезникова
Поделиться:
Новый генплан до 2040 года разработают уже в этом годуНовый генплан до 2040 года разработают уже в этом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Власти Екатеринбурга и Свердловской области планируют разработать новый генплан до 2040 года. План мероприятий по подготовке должен быть разработан до конца февраля 2020 года, а работать над ним, соответственно, будут весь текущий год.

- Для этого будет привлечен широкий круг специалистов, в числе которых представители Союза архитекторов, Ассоциация строителей Урала, а также застройщики, градостроители и промышленники области, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Власти обещают, что в новый проект генплана попадут положения предыдущего варианта документа, которые уже утверждены экспертами, так и предложения всех горожан – но только те, которые специалисты признали целесообразными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбургский боец ММА вошел в тройку лучших в России и СНГ
«Автомобилист» в четвертый раз проиграл казахскому «Барысу»
Над проектом будут работать весь год: в Екатеринбурге разработают генплан до 2040 года
Жителя ЯНАО обвиняют в попытке контрабандой вывезти 3 миллиона из Екатеринбурга в Азербайджан
Пожарные Екатеринбурга спасли из горящего девятиэтажного дома трех человек
В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста
Звезда «Универа», игравший олигарха, призвал бизнесменов помочь собрать 160 миллионов на лечение Ани Новожиловой
«Заложите в машину минимальные средства спасения»: МЧС предупреждает уральских автомобилистов о морозах
В Екатеринбурге избили врача скорой помощи, который приехал на вызов к пациентке
Банде «черных риэлторов», обманувшей 19 человек в Первоуральске, грозит до десяти лет лишения свободы
В Свердловской области ищут очевидцев лобового столкновения «Дэу Нексии» и «Ягуара ХJ»
Прокуратура Екатеринбурга проверит, в каких условиях работали водители скорой, решившие устроить забастовку
Жаркие танцы и вечеринка в огне: День рождения Бузовой глазами Марии Погребняк
Черный дым виден издалека: на Урале рядом со строящейся школой горит частный дом
Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 году
Вел себя очень неадекватно: в Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машину
Депутат Госдумы потребовал губернатора Куйвашева вмешаться в забастовку водителей скорой в Екатеринбурге
На свердловской трассе легковушка протаранила фуру: двое погибли
На Урале в 2020 году за 64 миллиона откроют шесть ФАПов
Искали больше года: пропавшего в Екатеринбурге менеджера нашли мертвым
В 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музея
Все вокруг затопило: на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой
Продавал флажки на обочине: полиция с лета ищет глухонемого екатеринбуржца, уехавшего в Калмыкию на заработки
Без крыши и окон: в Екатеринбурге за 18 миллионов продают сгоревший барак
В Екатеринбурге поймали бандита в медицинской маске, который пытался ограбить продуктовый
Свердловская прокуратура наказала чиновников за то, что дети ходят в детский сад пешком по трассе
Невзлюбил: уралец отправился в тюрьму на 10 лет за убийство сына
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 21,3 % в 2019 году