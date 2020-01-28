Над проектом будут работать весь год: в Екатеринбурге разработают генплан до 2040 года

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:25:04+03:00

Новый генплан до 2040 года разработают уже в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Екатеринбурга и Свердловской области планируют разработать новый генплан до 2040 года. План мероприятий по подготовке должен быть разработан до конца февраля 2020 года, а работать над ним, соответственно, будут весь текущий год.

- Для этого будет привлечен широкий круг специалистов, в числе которых представители Союза архитекторов, Ассоциация строителей Урала, а также застройщики, градостроители и промышленники области, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Власти обещают, что в новый проект генплана попадут положения предыдущего варианта документа, которые уже утверждены экспертами, так и предложения всех горожан – но только те, которые специалисты признали целесообразными.

ИСТОЧНИК KP.RU