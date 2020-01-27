Жителя ЯНАО обвиняют в попытке контрабандой вывезти 3 миллиона из Екатеринбурга в Азербайджан

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:59:55+03:00

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На Урале скоро будут судить жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчину обвиняют в контрабанде денег.

- Находясь в международном терминале аэропорта «Кольцово», он не задекларировал вывозимые в Республику Азербайджан наличные денежные средства в размере более трех миллионов рублей, что является незаконным перемещением денежных средств через таможенную границу, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре.

Изъятые деньги сейчас проходят по уголовному делу, как вещественное доказательство. Их поместили в камеру хранения таможни. Если мужчину признают виновным, то деньги будут обращены в доход государства.

- За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрена санкция в виде штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, - добавляют в ведомстве. - Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU