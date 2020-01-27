В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:50:06+03:00

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В Екатеринбурге сегодня, 27 января, прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. Она состоялась в здании еврейского общинного центра «Синагога». В церемонии приняли участие первые лица региона, города, а также бывшие узники концлагерей и гетто.

- Я очень рад, что в этом зале собрались вместе ветераны и совсем еще юные горожане, ведь именно от детей будет зависеть сохранение памяти и недопущение трагедии в будущем, - отметил Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. - Мы отдаем особую дань уважения представителям старшего поколения. Пройдя страшные военные годы и годы после войны, вы восстанавливали народное хозяйство, трудились на благо нашего замечательного города, отдали свои силы, чтобы вновь создать счастье. Низкий вам поклон.

27 января 1945 года советские войска вошли в крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау в Польше и освободили его узников. Всего в лагере погибло от 2,8 до 4 миллионов человек. Точные данные не известны.

Церемония состоялась в здании еврейского общинного центра «Синагога»Фото: Алексей БУЛАТОВ

В церемонии приняли участие первые лица региона, города, а также бывшие узники концлагерей и гетто.Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 января 1945 года советские войска вошли в крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау в Польше и освободили его узников.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU