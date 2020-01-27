2020-01-27T17:22:09+03:00
Общество

«Заложите в машину минимальные средства спасения»: МЧС предупреждает уральских автомобилистов о морозах

В ближайшие дни столбики термометров в Свердловской области могут опуститься до -32 градусов Цельсия
Данил СВЕЧКОВ
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Отправляясь за город в мороз с собой в машине лучше иметь лопату, трос, топор и термос с горячим чаем.Отправляясь за город в мороз с собой в машине лучше иметь лопату, трос, топор и термос с горячим чаем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщают синоптики, в ближайшие дни на Урале сильно похолодает. На севере ночью столбики термометров могут опуститься до -28..-32 градусов мороза, а днем до -25..-27. В связи с этим сотрудники МЧС напоминают о мерах предосторожности, которые следует соблюдать, чтобы избежать беды.

- Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол.

Дальнобойщикам спасатели напоминают о том, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее.

- Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор, - добавляют в ведомстве. - При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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