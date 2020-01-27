«Заложите в машину минимальные средства спасения»: МЧС предупреждает уральских автомобилистов о морозах
Как сообщают синоптики, в ближайшие дни на Урале сильно похолодает. На севере ночью столбики термометров могут опуститься до -28..-32 градусов мороза, а днем до -25..-27. В связи с этим сотрудники МЧС напоминают о мерах предосторожности, которые следует соблюдать, чтобы избежать беды.
- Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол.
Дальнобойщикам спасатели напоминают о том, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее.
- Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор, - добавляют в ведомстве. - При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем.
ИСТОЧНИК KP.RU