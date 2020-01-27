2020-01-27T15:19:00+03:00
Происшествия

Черный дым виден издалека: на Урале рядом со строящейся школой горит частный дом

К счастью, угрозы распространения огня нет
Мария Трапезникова
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Фото: читатель "КП"Фото: читатель "КП"
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Под Нижним Тагилом, в поселке Барачинский, вот уже два часа горит частный жилой дом рядом со строящейся начальной школой на 309 мест. Черный дым, который тянется от места пожара, видно издалека.

- Угрозы распространения огня, к счастью, нет. На месте работают пожарные. По площади пока у нас нет никакой информации, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - О пострадавших тоже никакой информации пока нет.

Под Нижним Тагилом горит частный дом.видео: читатель "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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