Черный дым виден издалека: на Урале рядом со строящейся школой горит частный дом
К счастью, угрозы распространения огня нет
Фото: читатель "КП"
Изменить размер текста:
Под Нижним Тагилом, в поселке Барачинский, вот уже два часа горит частный жилой дом рядом со строящейся начальной школой на 309 мест. Черный дым, который тянется от места пожара, видно издалека.
- Угрозы распространения огня, к счастью, нет. На месте работают пожарные. По площади пока у нас нет никакой информации, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - О пострадавших тоже никакой информации пока нет.
Под Нижним Тагилом горит частный дом.видео: читатель "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU