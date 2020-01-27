Черный дым виден издалека: на Урале рядом со строящейся школой горит частный дом

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:19:00+03:00

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Под Нижним Тагилом, в поселке Барачинский, вот уже два часа горит частный жилой дом рядом со строящейся начальной школой на 309 мест. Черный дым, который тянется от места пожара, видно издалека.

- Угрозы распространения огня, к счастью, нет. На месте работают пожарные. По площади пока у нас нет никакой информации, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - О пострадавших тоже никакой информации пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/757098" frameborder="0"></iframe> Под Нижним Тагилом горит частный дом.видео: читатель "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU