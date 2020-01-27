В Екатеринбурге поймали бандита в медицинской маске, который пытался ограбить продуктовый

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:43:13+03:00

Но в павильон вовремя пришли дворники и остановили его

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Полиция Екатеринбурга задержала бандита, который пытался ограбить продуктовый магазин на Уралмаше. Мужчина вошел в павильон и, угрожая ножом продавцу, украл из кассы 1 400 рублей. На лице у него была медицинская маска.

- В момент преступления, по счастливой случайности, в киоск вошли дворники, которые сумели обезоружить нападавшего и сразу вызвали полицию, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Оказалось, что пойманный 30-летний бандит только в ноябре прошлого года вышел из тюрьмы, где сидел за разбойное нападение. Полицейские завели на него уголовное дело по статье «Разбой». Максимальный срок, который теперь ему грозит – до 10 лет тюрьмы. На время следствия он будет находиться под стражей.

Сейчас полицейские пытаются найти тех, кто мог ранее пострадать от рук разбойника. И просит позвонить по телефонам: 8(343) 356-42-15 (дежурная часть отдела полиции №11) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU