Невзлюбил: уралец отправился в тюрьму на 10 лет за убийство сына

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:22:35+03:00

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В Новоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили 54-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственного 30-летнего сына. Трагедия произошла летом прошлого года.

- Днем 24 августа 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, на почве личной неприязни и ненависти набросился на своего 30-летнего сына и убил его, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

От полученных ран мужчина скончался на месте, «скорая» не успела ему помочь. А суд отправил виновника на 10 лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU