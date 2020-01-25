«Здесь был...»: в Екатеринбурге у Ледового городка появились пингвинчики в шарфиках и морские котики в шапочках

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:59:53+03:00

Их все нарисовали на память дети во время конкурса на лучшее ледовое граффити

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Ледовый городок на главной площади Екатеринбурга разрисовали красками. На скульптурах появились черно-белые пингвинчики в шапках, Деды Морозы и морские котики. Все их нарисовали дети, оставив свои подписи на память: «Здесь был...».

А все потому, что сегодня утром в городке прошел конкурс «Ледовое граффити» - в честь закрытия Ледового городка. По данным администрации Екатеринбурга, участников было больше сотни - причем, не только дети, но и взрослые захотели оставить свой след на льду.

Фото: "Екатеринбург №1"

Фото: "Екатеринбург №1"

Эти выходные станут последними днями работы городка на площади 1905 года. Его планируют торжественно закрыть уже завтра - всем гостям обещают развлекательную программу.

- Гости увидят выступления артистов оригинального жанра: зажигательный танец гигантских белых медведей, фееричное шоу барабанов, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Всех ждут подарки и конкурсы, фотосессии с артистами и сказочными персонажами. Это последняя возможность посетить аттракционы и покататься на ледовых горках.

Фото: "Екатеринбург №1"

Этот Новый год выдался не самым удачным для Ледового городка - из-за аномального тепла в начале января часть ледовой стены рухнула. К счастью, никто не пострадал, но власти решили перестраховаться и сразу же закрыли городок на несколько дней. После чего у всех высоких скульптур были спилены верхушки - для безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU