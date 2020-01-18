2020-01-18T17:01:06+03:00
Общество

В Ледовом городке Екатеринбурга у фигур спиливают верхушки

Открыть его планируется уже завтра утром
Мария Трапезникова
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Строители спиливают верхушки у высоких фигур. Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"Строители спиливают верхушки у высоких фигур. Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"
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В Ледовом городке, который расположился на площади 1905 года в Екатеринбурге, сегодня весь день работали строители и спиливали верхушки у всех высоких ледовых фигур. Все это делалось ради безопасности горожан.

- Сегодня днем там работала комиссия с участием МЧС и специалистов строительной сферы. Видимо, комиссия приняла такое решение для обеспечения безопасности, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. - По итогам комиссии мне сообщили, что городок откроют уже завтра.

Такие меры были приняты после вчерашнего инцидента: днем из-за плюсовой температуры в Ледовом городке рухнула ледовая стена. К счастью, никто при обрушении не пострадал, но в администрации города решили перестраховаться и временно закрыть городок для ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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