Юные екатеринбуржцы стали лучшими гитаристами страны
С 12 по 17 января в Санкт-Петербурге проходил XVII Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары», который считается одним из самых авторитетных и признанных в сфере классической гитары. В нем соревновались больше 150 гитаристов из Москвы, Саратова, Могилева, Братиславы, Новосибирска и других городов. Там же выступил дуэт из Екатеринбурга.
- По результатам двух туров в номинации «Ансамбль» возрастной категории 12-14 лет, победа досталась ребятам из школы имени Знаменского: Ольге Табатчиковой и Андрею Важенину, - рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
Международное жюри конкурса состояло из ведущих музыкантов, композиторов, педагогов музыкальных школ и колледжей России и зарубежных стран.
ИСТОЧНИК KP.RU