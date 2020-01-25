2020-01-25T13:37:34+03:00
Общество

Юные екатеринбуржцы стали лучшими гитаристами страны

Ребят оценивало международное жюри
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Орджоникидзевского районаФото: пресс-служба Орджоникидзевского района
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С 12 по 17 января в Санкт-Петербурге проходил XVII Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары», который считается одним из самых авторитетных и признанных в сфере классической гитары. В нем соревновались больше 150 гитаристов из Москвы, Саратова, Могилева, Братиславы, Новосибирска и других городов. Там же выступил дуэт из Екатеринбурга.

- По результатам двух туров в номинации «Ансамбль» возрастной категории 12-14 лет, победа досталась ребятам из школы имени Знаменского: Ольге Табатчиковой и Андрею Важенину, - рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Международное жюри конкурса состояло из ведущих музыкантов, композиторов, педагогов музыкальных школ и колледжей России и зарубежных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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