На уральском алюминиевом заводе нашли «взрывчатку»

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:59:24+03:00

На самом деле это оказались амонитовые шашки

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Накануне от дежурного Центра экстренной психологической помощи МЧС сотрудникам Росгвардии пришло тревожное сообщение - на Алюминиевом заводе Каменск-Уральского обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. На место сразу же выехала инженерно-техническая группа ОМОН.

- В ходе обследования странной находки взрывотехники установили, что найденные предметы опасности не представляют и являются амонитовыми шашками, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Силовики обследовали ближайшую территорию и обнаружили еще пять таких шашек весом 150 грамм. Их передали в полицию Каменск-Уральского на хранение и для последующего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU