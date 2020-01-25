2020-01-25T12:59:24+03:00
Происшествия

На уральском алюминиевом заводе нашли «взрывчатку»

На самом деле это оказались амонитовые шашки
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской областиФото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области
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Накануне от дежурного Центра экстренной психологической помощи МЧС сотрудникам Росгвардии пришло тревожное сообщение - на Алюминиевом заводе Каменск-Уральского обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. На место сразу же выехала инженерно-техническая группа ОМОН.

- В ходе обследования странной находки взрывотехники установили, что найденные предметы опасности не представляют и являются амонитовыми шашками, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Силовики обследовали ближайшую территорию и обнаружили еще пять таких шашек весом 150 грамм. Их передали в полицию Каменск-Уральского на хранение и для последующего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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