На уральском алюминиевом заводе нашли «взрывчатку»
Накануне от дежурного Центра экстренной психологической помощи МЧС сотрудникам Росгвардии пришло тревожное сообщение - на Алюминиевом заводе Каменск-Уральского обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. На место сразу же выехала инженерно-техническая группа ОМОН.
- В ходе обследования странной находки взрывотехники установили, что найденные предметы опасности не представляют и являются амонитовыми шашками, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.
Силовики обследовали ближайшую территорию и обнаружили еще пять таких шашек весом 150 грамм. Их передали в полицию Каменск-Уральского на хранение и для последующего уничтожения.
ИСТОЧНИК KP.RU