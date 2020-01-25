Нервы не выдержали: на Урале случайно поймали злостного неплательщика алиментов
В Новоуральске 24 января сотрудники Росгвардии неожиданно поймали 32-летнего мужчину, который долгое время уклонялся от уплаты алиментов. Сумма накопилась такая, что «экономист» на собственных детях был объявлен в федеральный розыск.
Именно поэтому мужчина при виде стражей порядка вел себя подозрительно – нервы не выдерживали. В очередной раз нарушитель закона шел по улице родного города и увидел патрульный автомобиль Росгвардии.
Возле дома №19 по улице Фурманова нарушитель неожиданно побежал в сторону двора, на что обратили внимание силовики. Они задержали мужчину и передали коллегам из городского отдела полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU