2020-01-25T09:55:50+03:00
Общество

Нервы не выдержали: на Урале случайно поймали злостного неплательщика алиментов

Мужчина находился в федеральном розыске
Лев ИСТОМИН
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Мужчину передали в руки полицейскихМужчину передали в руки полицейскихФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новоуральске 24 января сотрудники Росгвардии неожиданно поймали 32-летнего мужчину, который долгое время уклонялся от уплаты алиментов. Сумма накопилась такая, что «экономист» на собственных детях был объявлен в федеральный розыск.

Именно поэтому мужчина при виде стражей порядка вел себя подозрительно – нервы не выдерживали. В очередной раз нарушитель закона шел по улице родного города и увидел патрульный автомобиль Росгвардии.

Возле дома №19 по улице Фурманова нарушитель неожиданно побежал в сторону двора, на что обратили внимание силовики. Они задержали мужчину и передали коллегам из городского отдела полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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