В Екатеринбурге за 77 миллионов продают странный замок на Комсомольской

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:31:28+03:00

Владелец не может объяснить, почему продает ресторан. Фото: портал N1.RU

В нем располагается ресторан Paradise

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В Екатеринбурге выставили на продажу ресторан Paradise. За трехэтажное здание в виде замка просят 76 800 000 рублей.

Фото: портал N1.RU

- Проходимость большая. Кафе и ресторан работают ежедневно, Караоке-бар работает с четверга по воскресенье. Кафе находится в очень хорошем месте, - говорится в объявлении о продаже заведения

Фото: портал N1.RU

Человек, чей номер указан в объявлении не смог назвать причину продажи странного замка.

ИСТОЧНИК KP.RU