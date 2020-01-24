2020-01-24T19:31:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 77 миллионов продают странный замок на Комсомольской

В нем располагается ресторан Paradise
Олег ГАЛИМОВ
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Владелец не может объяснить, почему продает ресторан. Фото: портал N1.RUВладелец не может объяснить, почему продает ресторан. Фото: портал N1.RU
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В Екатеринбурге выставили на продажу ресторан Paradise. За трехэтажное здание в виде замка просят 76 800 000 рублей.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

- Проходимость большая. Кафе и ресторан работают ежедневно, Караоке-бар работает с четверга по воскресенье. Кафе находится в очень хорошем месте, - говорится в объявлении о продаже заведения

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Человек, чей номер указан в объявлении не смог назвать причину продажи странного замка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге за 77 миллионов продают странный замок на Комсомольской
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