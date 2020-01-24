Понадобилось 10 тонн воды: в Екатеринбурге потушили пожар на огромной свалке

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:42:16+03:00

Первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик 24 января 2020 года проинспектировал состояние двух свалок бытовых отходов на Уралмаше и провёл внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Спустя две недели в Екатеринбурге потушили несанкционированную свалку на улице Коммунистической.

- Из доклада члены Комиссии узнали, что возгорание произошло в ночь с 23 на 24 января. Сигнал на пульт МЧС поступил в 01:21 ночи, и уже в 01:33 пожарная дружина приступила к тушению. К 03:42 часам очаг возгорания был локализован. На его тушение силам МЧС понадобилось более 10 тонн воды, - напомнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что едкий запах гари мешал жителям Уралмаша и Эльмаша. Также полиция ищет поджигателей, которые спалили на свалке бульдозер.

- На заседании КЧС было принято решение об усилении охраны объектов, введения более строго пропускного режима и видеофиксации, - добавили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU