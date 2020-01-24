Стала известна дата 1/4 Кубка России по футболу с участием «Урала»

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:14:05+03:00

Недавно "Урал" покинул нападающий Владимир Ильин. Теперь он игрок "Ахмата" Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Шмели» поборются за выход в полуфинал с «Шинником» из Ярославля

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Свой пут в Кубке России «Урал» продолжит матчем против «Шинника» из Ярославля. Матч пройдет 4 марта в 20:30 по уральском времени.

- Российский Футбольный Союз утвердил даты и время начала матчей 1/4 финала ОЛИМП Кубка России. На этой стадии розыгрыша «Урал» сыграет в Ярославле с местным «Шинником», - говорится в заявлении «Урала».

Напомним, что в прошлом году «шмели» во второй раз в своей истории выходили в финал турнира, где вновь уступили московскому «Локомотиву». Добавим, что недавно «Урал» покинул нападающий Владимир Ильин, который теперь выступает за «Ахмат».

ИСТОЧНИК KP.RU