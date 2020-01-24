Стала известна дата 1/4 Кубка России по футболу с участием «Урала»
Свой пут в Кубке России «Урал» продолжит матчем против «Шинника» из Ярославля. Матч пройдет 4 марта в 20:30 по уральском времени.
- Российский Футбольный Союз утвердил даты и время начала матчей 1/4 финала ОЛИМП Кубка России. На этой стадии розыгрыша «Урал» сыграет в Ярославле с местным «Шинником», - говорится в заявлении «Урала».
Напомним, что в прошлом году «шмели» во второй раз в своей истории выходили в финал турнира, где вновь уступили московскому «Локомотиву». Добавим, что недавно «Урал» покинул нападающий Владимир Ильин, который теперь выступает за «Ахмат».
ИСТОЧНИК KP.RU