2020-01-24T16:14:05+03:00
Спорт

Стала известна дата 1/4 Кубка России по футболу с участием «Урала»

«Шмели» поборются за выход в полуфинал с «Шинником» из Ярославля
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Недавно "Урал" покинул нападающий Владимир Ильин. Теперь он игрок "Ахмата"Недавно "Урал" покинул нападающий Владимир Ильин. Теперь он игрок "Ахмата"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свой пут в Кубке России «Урал» продолжит матчем против «Шинника» из Ярославля. Матч пройдет 4 марта в 20:30 по уральском времени.

- Российский Футбольный Союз утвердил даты и время начала матчей 1/4 финала ОЛИМП Кубка России. На этой стадии розыгрыша «Урал» сыграет в Ярославле с местным «Шинником», - говорится в заявлении «Урала».

Напомним, что в прошлом году «шмели» во второй раз в своей истории выходили в финал турнира, где вновь уступили московскому «Локомотиву». Добавим, что недавно «Урал» покинул нападающий Владимир Ильин, который теперь выступает за «Ахмат».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге динозавр объявил войну любителям посигналить
Стала известна дата 1/4 Кубка России по футболу с участием «Урала»
Ребенок боится выходить из дома: в Екатеринбурге мошенницы проникли в квартиру к школьнику
Есть угроза выкидыша: в Екатеринбурге ученица восьмого класса забеременела от 30-летнего южанина
Сильные снегопады не повлияли на работу Свердловской магистрали
В Кольцово появился еще один пункт проката машин
Экс-замглавы СК по Свердловской области оставили под домашним арестом
В мэрию Екатеринбурга пожаловались 80 родителей будущих первоклашек
Следователи разбираются с экстренно севшим в Кольцово лайнером «Уральских авиалиний»
Несколько километров по обочине и в темноте: в уральском поселке дети добираются до школы пешком
В одной руке шланг, во второй - телефон: уральские спасатели взорвали Instagram после сторис с места пожара
В Екатеринбурге ГИБДД запретила водителям ездить по трамвайным путям
В Екатеринбурге нашли голого трехлетнего малыша
Прогулка слонов в Екатеринбурге завершилась у «Галамарта»
Певица из Екатеринбурга сняла мини-фильм о том, как протаранила стену мексиканской закусочной в США
ЕВРАЗ направил 500 тысяч рублей на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической школе Нижнего Тагила
Уральские хирурги впервые провели операцию на сердце через небольшое рассечение грудины
В Екатеринбурге лжеврач выписывал поддельные рецепты на психотропные вещества
В Пионерском откроется школа, построенная по проекту «Группы ЛСР»