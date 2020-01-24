2020-01-24T15:28:05+03:00
Общество

Сильные снегопады не повлияли на работу Свердловской магистрали

Благодаря слаженным и оперативным действиям железнодорожников график движения поездов не нарушался
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Уборка снега производится по усиленному сценариюУборка снега производится по усиленному сценарию
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Снегопады, прошедшие на текущей неделе в регионах обслуживания СвЖД, не оказали существенного влияния на работу магистрали. Благодаря слаженным и оперативным действиям железнодорожников график движения поездов не нарушался.

В настоящее время уборка снега производится по усиленному сценарию: к борьбе с неблагоприятными погодными явлениями подключаются не только путейские бригады, но и работники других подразделений железнодорожных предприятий. Под особым контролем – очистка пассажирских платформ, пешеходных мостов и мест прохода пассажиров.

22 и 23 января к уборке снега ежедневно дополнительно было привлечено порядка 2 тыс. человек, задействовано около 100 единиц специальной техники: снегоуборочные машины, плужные снегоочистители и пневмоочистительные машины. Повышенное внимание уделяется стрелочным переводам: их чистят и с помощью пневматики, и вручную. Ежесуточно вывозится более 30 тыс. кубометров снега.

Задействовано около 100 единиц специальной техники

Задействовано около 100 единиц специальной техники

Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах ведется расчистка подходов автодорог к переездам, обработка антигололедными материалами, в случае необходимости – уборка снеговых валов с обочин для обеспечения видимости водителям автотранспортных средств.

Напомним, что, учитывая сложные климатические условия и вероятность снежных заносов, на всем полигоне СвЖД ежегодно предпринимаются меры для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов в зимний период. В каждом регионе дороги действуют оперативные штабы, в частности, координирующие работы по снегоборьбе и движение поездов.

Информацию о прогнозах погоды и фактическом состоянии погодных условий готовит гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД». Все параметры погоды разделены на уровни сложности, и для каждого уровня определен и закреплен инструкциями определенный набор мер. На основе метеопрогнозов заблаговременно планируется проведение снегоуборочных работ, распределение техники и персонала.

Всего с начала зимы на Свердловской магистрали снегоуборочные машины сделали 10,8 тыс. рейсов; пройдено (очищено) более 80 тыс. км железнодорожного пути.

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